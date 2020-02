LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Superando in volata le decisioni del Legislatore, la " Napoli Sotterranea " ha deciso di aderire alla proposta di salario minimo attualmente in discussione adeguando gli stipendi dei suoi dipendenti a partire dalle spettanze maturate in questo mese.«L'associazione Napoli Sotterranea - è scritto i un comunicato ufficiale - ha deciso insieme ai propri collaboratori, di adottare, indipendentemente dall'esito della discussione al Senato della Repubblica, per i propri dipendenti e/o collaboratori,. Questa decisione è stata presa per dare concreta attuazione al principio costituzionale sancito dall'art. 36, ossia il diritto a percepire una retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato, che consenta al lavoratore e alla sua famiglia di condurre un'esistenza libera e dignitosa».circa la possibile revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale che giovedì mattina effettuerà un acceso per la verifica dello stato dei luoghi.Il patron dell'associazione, Enzo Albertini, in passato ha ricevuto sanzioni per la gestione del personale (poi sanate) ed è attualmente sotto processo per presunte molestie denunciate proprio da una dipendente.