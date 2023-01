Saldi a Napoli e Campania al via da giovedì 5 gennaio: spesa di 136 euro a testa

Prendono il via giovedì 5 gennaio i saldi in Campania, il primo grande appuntamento commerciale del 2023 e uno tra i più attesi. Ma, a giudicare dalle stime di Confesercenti, questa stagione sarà all'insegna di una netta diminuzione (-20%) delle spese rispetto allo stesso periodo del 2022.

Con 136 euro di spesa a testa (anziché i 170 del gennaio 2022). Per circa tre milioni di persone che nei prossimi 60 giorni faranno shopping, generando comunque un introito di oltre 400 milioni di euro, con un plus del 25% garantito dai turisti. «Purtroppo, la diminuzione è riconducibile all'inflazione - commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno-, all'incremento dei costi e all'impossibilità per molte famiglie di far fronte a spese extra. In ogni caso è un introito importante per le nostre attività». Ma, è un altro dato da tenere in considerazione, la diminuzione del 20% dei consumi è anche conseguenza del fenomeno dalla valanga di pre-saldi e promozioni iniziate già il 26 dicembre, a Santo Stefano: si è importata, infatti, pure la tradizione dei Boxing Days, il periodo di sconti - celebrato nel Regno Unito e in altri paesi del Commonwealth - che inizia proprio il 26 dicembre.