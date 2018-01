Saldi a Napoli, Schiavo (Confesercenti): «Diffidate dalle offerte online»

Venerdì 5 Gennaio 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 13:29

NAPOLI - «Comprate nel negozio sotto casa, fidatevi di chi paga regolarmente le tasse e state attenti alle vendite online, molte sono truffe». E' il consiglio di Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e Napoli che sottolinea il rischio di fare compere sul web. «E' necessario che le persone sappiano che le denunce per furto e per non conformità tra prodotto consegnato e quello ordinato online sono aumentate notevolmente: oltre 486 al giorno». Secondo Schiavo il problema è l'assenza di un'adeguata normativa. «In Italia non vi è ancora una buona regolamentazione. Molte società sono estere (dove si pagano meno tasse e dove i controlli sono minori), fanno cassa presso altri paesi e spesso chiudono e riaprono con altro nome con estrema velocità. E il consumatore molte volte si trova dinanzi all'impossibilità di cambiare il suo prodotto». E sulla stima di spesa nel periodo dei saldi, con riferimento alla Campania, si parla di circa 225 milioni di euro. «Secondo la nostra analisi un napoletano su due ha già deciso che approfitterà dei saldi per acquistare e ha già in mente un budget - continua Schiavo - Andando ai dati specifici, il 47% dei consumatori napoletani ha già deciso cosa acquistare durante i saldi, stabilendo anche un massimo di spesa: 150 euro. Il 41% resta ancora indeciso; valuterà le occasioni di risparmio prima di decidere se acquistare oppure no. Il 12% non acquisterà nulla nel periodo dei saldi. Tra questi c’è chi non approfitterà delle promozioni per scelta e chi perché non può permettersi di fare shopping».