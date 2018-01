Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scetticismo tra i consumatori, vendite anticipate e qualche formula alternativa messa su da qualche commerciante per mascherare la percentuale di sconto applicata alla propria merce. È questo il quadro della prima mattinata di saldi a Napoli, al via oggi 5 gennaio in tutta la regione Campania. Da stamattina la scritta 'saldi' campeggia sulla maggior parte delle vetrine in allestimento nelle principali vie dello shopping della città: si parte dal 30 per arrivare, in alcuni casi, già al 70 per cento di sconto. Ma c'è chi cerca di mantenersi vago sulla percentuale di ribasso optando per un generico 'Fuori Tutto' con prezzi fissi che oscillano tra i 6 e i 15 euro, o chi invece ancora mantiene l'adesivo 'Black Days', utilizzato sulla scia del Black Friday fin dal 2 gennaio da alcuni commercianti di via Toledo per anticipare gli sconti in attesa della data ufficiale fissata per oggi. «Speriamo che non durino come gli altri anni solo fino alla Befana, che possano prolungarsi con la stessa intensità dei primi giorni per l'intero mese di gennaio», si augura un commerciante di via Toledo.Se già nei giorni scorsi, come confermano alcuni cittadini, è stato possibile acquistare con una percentuale di sconto abbastanza alta, i consumatori, in ogni caso, non perdono l'occasione per andare alla ricerca di qualche altro affare, ma con le dovute precauzioni e un budget limitato. Gli acquirenti più esperti confessano, infatti, di aver controllato il prezzo a cartellino dei prodotti che desiderano acquistare prima del via ai saldi, così da non incamppare in qualche raggiro. La capacità di spesa, invece, rientra in una forbice tra i 50 e i 300 euro. E c'è anche chi, originario di Napoli ma residente in altra città, approfitta di questa occasione per trarre ugualmente un guadagno dai prezzi già di per sé ribassati della Campania rispetto agli standard di altre regioni.