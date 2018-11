Sale operatorie al gelo, rischio blocco all'ospedale di Sorrento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 09:00

SORRENTO - Medici e infermieri dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento non hanno mai dismesso gli indumenti invernali. Forse nemmeno a luglio, quando la Costiera sembrava soffocata dal caldo torrido e dall'umidità. A maggior ragione adesso, ai primi di novembre, periodo in cui le temperature diventano più rigide. Maglie e sciarpe di lana, d'altra parte, sono indispensabili per chi è costretto a lavorare da mesi in sale operatorie fredde oltre la norma: una situazione paradossale, legata al guasto dell'impianto di climatizzazione, che a breve potrebbe portare al blocco degli interventi chirurgici.