Un operaio è morto in un incidente avvenuto stamattina, intorno alle 5, nella zona industriale di Salerno. Sul caso sta indagando la polizia e ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un sinistro stradale. La vittima, che aveva 59 anni, è stata investita da un furgone guidato da un giovane che stava effettuando una retromarcia. Il 59enne è stato soccorso e portato in ospedale in prognosi riservata, ma non ce l'ha fatta.

Mercoledì 2 Maggio 2018, 16:33

