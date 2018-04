Venerdì 13 Aprile 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 10:00

Avvistamento di esemplari di Salpa maxima in Costiera amalfitana. Sono organismi molto rari nei mari italiani che vengono scambiati per meduse ma sono cordati. Si tratta di organismi filtratori di plancton e in presenza di fioriture massicce possono alterare la catena trofica, alterando gli ecosistemi con danni anche sulla pesca in quanto si possono avere anche riduzioni di alcuni stock ittici.