Martedì 14 Maggio 2019, 08:46

Si sono asserragliati nella sala caldaie dello stabilimento, impedendo il pieno funzionamento del servizio di lavaggio della biancheria ospedaliera. Momenti di tensione tra gli addetti al delicato ciclo di lavorazione. La clamorosa protesta di un gruppo di dipendenti all'American Laundry, l'azienda di Melito in crisi dopo l'annullamento della convenzione, firmata nel 2017, che le assegnava la fornitura nei maggiori ospedali di Napoli, tra cui Cardarelli, Policlinico, Pascale, Santobono (la revoca degli appalti non è immediata ed il differimento tecnico del termine, per non interrompere il servizio, è stato fissato al 30 giugno), è avvenuta poco dopo l'alba, all'inizio del turno mattutino.LA TRATTATIVASul posto sono intervenuti i carabinieri e poi i vigili del fuoco, pronti ad abbattere le porte di ingresso del reparto in ostaggio, evitando l'interruzione di un pubblico servizio. Forti i timori per gli approvvigionamenti di lenzuola, federe e asciugamani negli ospedali, anche se da Melito erano regolarmente partiti alcuni furgoni per le consegne, in virtù di scorte preparate sabato scorso, quando forse già si era intuita l'imminente azione di forza.