Lunedì 8 Luglio 2019, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 10 luglio, dalle 16 alle 18, in via Vincenzo Arangio Ruiz, 83 a Napoli è in programma un evento organizzato dagli psicologi Siru Campania - dottoresse a A. Bello, M. D'Arrigo, O. Miraglia, A. Palmisano - ed è rivolto a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alle tematiche e alle problematiche relative alla riproduzione.La salute riproduttiva ha molte implicazioni sul piano della salute globale degli individui ed è, per questo, spesso oggetto di false informazioni, credenze e convinzioni, oltre che di preconcetti. Questa giornata - intesa come un Open day gratuito - nasce con l'intento di fare chiarezza e di fornire una giusta e competente informazione affinché ognuno possa fare scelte consapevoli.Saranno presenti specialisti delle varie aree di interesse coinvolte nella sfera della salute riproduttiva (ginecologo, embriologo, andrologo, sessuologo, psicologo, nutrizionista, giurista, ostetrica) ai quali si potranno rivolgere domande - in forma anonima o non - e con i quali dialogare e confrontarsi.