Donna in difficoltà in mare, salvataggio nelle acque di Punta Caruso a Ischia

Giovedì 22 Agosto 2019, 14:31

Intervento di salvataggio della Guardia Costiera di Ischia che ha soccorso una bagnante in difficoltà nei pressi di Punta Caruso. Poco dopo le ore 10, tramite il servizio 118, è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Ischia una chiamata di soccorso nella quale si segnalava, in una zona non meglio specificata della costa nord-ovest dell'isola, la presenza di un bagnante in difficoltà e con necessità di assistenza medica. Sono state subito inviate in soccorso due unità della Guardia Costiera che hanno rintracciato la donna nei pressi di Punta Caruso, in una zona di scogli non facilmente accessibile sia da mare che da terra.Nonostante le difficoltà dovute al basso fondale e alla risacca presente in zona, il personale della Guardia Costiera ha raggiunto la donna sullo scoglio, dove si trovava in attesa dei soccorsi. Successivamente si è proceduto a recuperare a bordo la donna e, una volta messa in sicurezza, a trasferirla nel porto di Forio dove era già stata allertata una ambulanza del 118 con personale medico. L'operazione di soccorso si è conclusa positivamente e la donna è stata trasferita all'ospedale Rizzoli per gli accertamenti e le cure del caso.