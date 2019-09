Sabato 14 Settembre 2019, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 16:33

Visita stamane dell’attore Salvatore Esposito alla mostra dedicata a Bud Spencer allestita al Palazzo Reale di Napoli, inaugurata l’altro ieri e aperta fino all'8 dicembre. Anche la star di Gomorra, in procinto di partire per gli Usa per girare la quarta stagione di Fargo, ha voluto dunque rendere omaggio alla figura di Bud Spencer: «Sono cresciuto con i suoi film, la sua vita mi ha ispirato. Lui amava definirsi prima di tutto napoletano. Chi ha Napoli nel cuore ha una marcia in più». A guidare Esposito lo scrittore Alessandro Iovino, autore del libro «Grazie Bud». Con loro anche Giuseppe e Cristiana Pedersoli.