Sono passati ormai più di 4 anni dalla tragica morte del piccolo Salvatore Giordano, ucciso dallo stato d'incuria in cui versava la Galleria Umberto a Napoli. Oggi l'avvocato della famiglia,

La Unipol, compagnìa assicurativa del Comune di Napoli, si cela dietro la responsabilità del condominio, pretendendo che il risarcimento avvenga da parte della Axa

racconta il legale. Un muro contro muro che non sta portando a nessun risultato.



Una soluzione, secondo Pisani, ci sarebbe: che una delle due compagnie liquidi la famiglia per poi continuare la diatriba

.

In Italia si fanno tante polemiche sullo stato dei ponti e delle autostrade - spiega Sergio Pisani - quando poi non si riesce neanche a manutenere i monumenti di una città, e poi - prosegue il legale - si parla tanto sull'intitolazione di strade e piazze nelle città, e tra i "papabili", il nome di Salvatore Giordano, un vero eroe, non viene mai fatto

.



Non solo a Salvatore Giordano non è stato riconosciuto niente, ma ad oggi, viene negato anche il risarcimento alla famiglia.

Organizzeremo presto una marcia in memoria di Salvatore – conclude Pisani – una silente protesta per chi è finito tragicamente da eroe ed il suo sacrificio è svanito nel nulla; Salvatore ha salvato la vita agli amici perdendo la sua, ma non abbiamo visto nessuna associazione, nessuna maglietta rossa, nessuno in assoluto scendere in strada per lui, scendere in strada per un vero eroe. Salvatore non cantava, Salvatore non arricchiva associazioni, Salvatore non faceva comodo a nessuno schieramento politico, ecco perchè forse nessuno alza la voce per lui, Salvatore era “solo” un ragazzino amato dalla sua famiglia e dai suoi amici, a Salvatore non andrebbero installate targhette o statue commemorative, ma a Salvatore andrebbe intitolata la Galleria Umberto, anche come monito per il futuro. Il piccolo non è morto perchè si è arrampicato o perché è scivolato, è morto perchè passeggiava con gli amici per strada ed ha salvato delle vite umane, ed in questi caso oggi e negli anni avvenire, tutti devono sapere che l'unico, degno di dare il suo nome alla Galleria è proprio lui, anche prima dei dieci anni dalla sua morte, come è stato fatto in precedenza con personaggi illustri ma non eroi

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 16:31

Sergio Pisani, denuncia un braccio di ferro da pare delle compagnie assicurative chiamate in causa per il risarcimento. «tra loro».