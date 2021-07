Salvatore ucciso dal crollo nella Galleria Umberto: dopo 7 anni niente giustizia

Sono trascorsi sette anni dalla tragica scomparsa di Salvatore Giordano. Era il 9 luglio del 2014, quando il cuore dell'allora 14 enne di Marano si fermò. Cinque giorni prima, Salvatore fu colpito da un fregio staccatosi dalla Galleria Umberto di Napoli. Giordano era in compagnia di alcuni amici di scuola: si erano recati a Napoli in quell'assolata giornata di luglio, per trascorrere un po' di tempo sul Lungomare e in altri punti del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati