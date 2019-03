Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato il quartiere Vasto a Napoli prima di recarsi in prefettura per presiedere il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Obiettivo della visita «rendersi conto di persona della situazione». Nel corso della visita Salvini ha incontrato il parroco Vincenzo Balzano della chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio.

Venerdì 15 Marzo 2019, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 16:18

