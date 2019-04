Mercoledì 10 Aprile 2019, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie al questore di Napoli che ha ricordato oggi, in occasione della Festa della Polizia, l'invio di 100 agenti in più in città e ha ribadito che col nuovo piano di assunzioni Napoli diventerà una super-questura come Milano e Roma. Da ministro dell'Interno confermo la mia vicinanza alle Forze dell'Ordine e al capoluogo campano, territorio dove stiamo lavorando con un impegno così costante da non avere precedenti. Lo dimostrano i provvedimenti concreti degli ultimi mesi e le mie frequenti visite». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.