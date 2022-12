Non si è materializzato, come molti temevano, nessun taglio dei finanziamenti al San Carlo nella riunione di ieri. Alla fine il consiglio di indirizzo del Massimo cittadino è un'assise di pura formalità per dare anche il benvenuto all'economista Riccardo Realfonzo come rappresentante di palazzo Santa Lucia nella Fondazione del teatro. Con la convocazione già fissata di rivedersi il prossimo 19 gennaio quando si dovrebbe dare l'ok al bilancio previsionale. E nel frattempo proprio Realfonzo avrà il tempo di approfondire i documenti contabili.



Alla riunione ci sono il sindaco Manfredi (in qualità di presidente della Fondazione), il sovrintendente Stéphane Lissner e i consiglieri Marilù Faraone Mennella, Alessandro Barbano Mariano Bruno oltre al collegio dei revisori dei conti con il suo presidente Carlo Greco. Con l'attenzione tutta focalizzata su eventuali tagli che il governatore De Luca ha annunciato un paio di settimane fa nel corso di un suo intervento sui social. Storia nota con De Luca attento a rimarcare, di nuovo, il paragone tra i finanziamenti campani al San Carlo e quelli dell'omologo Pirellone verso la Scala. Inferiori i secondi, ha sempre rimarcato l'ex sindaco di Salerno.

Da qui il timore che proprio l'economista scelto da De Luca potesse ieri annunciare un ritocco ai finanziamenti. Niente di tutto questo. Anzi proprio Realfonzo rimarca la riconferma dei 5 milioni di flussi stabili garantiti da palazzo Santa Lucia inseriti nel Bilancio da votare domani in consiglio regionale. Resta da vedere, invece, un'eventuale flessione dei soldi garantiti dai fondi del Poc dove potrebbe esserci qualche sforbiciata. Ma a che qui, raccontano i presenti, Realfonzo ha fatto presente come non è stata decisa ancora nessuna ripartizione dei soldi del programma Ue co-finanziato da palazzo Santa Lucia. Insomma su questo versante è ancora tutto immobile e se ne saprà nelle prossime settimane.

L'unica cosa certa, e ieri è stato chiarito di nuovo, palazzo San Giacomo sta provvedendo non solo alla sua rimessa annuale di 600mila euro ma sta anche sanando un debito dell'ex sindaco de Magistris. Quest'ultimo infatti, per le annualità 2019 e 2020, non aveva versato un centesimo dei 600mila euro annuali. Ma Manfredi, come promesso, sin dai primi mesi del suo insediamento ha deciso di farsi carico, per un triennio, di quei 1,2 milioni non versati dal suo predecessore colmando il vuoto: per un triennio, quindi, San Giacomo depositerà 1 milione invece dei 600mila euro. Conto pari, quindi.



Nessun attrito, atmosfera tranquilla, raccontano i presenti. Anche se Realfonzo ha chiesto di avere alcuni documenti contabili per poterli approfondire prima di dare l'ok al bilancio previsionale arrivato sul tavolo di ieri attraverso un documento troppo sintetico. Impossibile, quindi, per il nuovo arrivato leggerlo da esperto. Da qui la richiesta di posticipare tutta la discussione e l'approvazione finale nell'assise già fissata per il prossimo 19 gennaio. Il tempo per il rappresentante della Regione di leggere i documenti, fare eventuali osservazioni, e poi procedere alla ratifica del previsionale. Nessun attrito, quindi, ma solo la richiesta di un approfondimento accordato senza problemi.

D'altronde il clima della riunione, fanno notare in serata da San Giacomo, è stato assolutamente sereno e senza, come in passato, qualche veleno sotterraneo che ha navigato sottotraccia durante la discussione. «Una riunione svolta in piena sintonia - evidenzia il sindaco Manfredi in una nota - e, in considerazione della recente nomina di Realfonzo, ho ritenuto doveroso un aggiornamento del consiglio per metà gennaio per permettergli ulteriori informazioni sullo stato e sulla programmazione della Fondazione». Mentre resta fissato per oggi, un faccia a faccia tra Manfredi e il ministro della Cultura Sangiuliano per discutere del rilancio del Mercadante e gli altri enti culturali.