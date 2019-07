«Chiedo che venga revocato il bando per l'assunzione dell'addetto stampa del Teatro San Carlo. No a qualsiasi tipo di discriminazione. Ancora più grave se è nei termini in cui viene espressa in questo bando, che invece deve consentire a tutti, senza differenze, di partecipare al di sopra di ogni possibile sospetto». È quanto scrive su Fb il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, in merito al bando per la copertura di addetto all'ufficio stampa che ha scatenato non poche polemiche.



«Il teatro San Carlo ritiri immediatamente il bando per l'ufficio stampa» dichiara Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. «Cercare una persona esente da difetti fisici è una formula di valida solo per alcuni specifici ruoli della pubblica amministrazione. Non può valere per il ruolo di addetto stampa. Il copia-incolla gioca brutti scherzi e il San Carlo in materia di bandi per ufficio stampa ha inanellato in questi ultimi anni una lunga serie di figuracce», conclude Lucarelli.

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:07

