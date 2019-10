Giovedì 10 Ottobre 2019, 08:34

In un’intervista uscita ieri, il sovrintendente designato del San Carlo, Stéphane Lissner, dichiarava di voler onorare il contratto con l’Opéra National de Paris fino a tutto il 2020; la qual cosa appare ragionevole sotto vari profili, compreso quello economico. Da tempo sappiamo, invece, che il mandato di Rosanna Purchia scadrà a marzo dell’anno prossimo. Le due cose, messe insieme, hanno indotto qualcuno a credere che sul San Carlo si profilasse il rischio del vuoto di potere, da aprile a dicembre 2020. Nessuna azienda (culturale o non) può permettersi di rimanere senza dirigenti per nove mesi. E, infatti, non succederà.Lissner, già segnalatosi per quel mezzo miracolo consistito nel mettere d’accordo, sul proprio nome, Comune e Regione, oggi si ripete. Ha del miracoloso (dell’ingegnoso, di sicuro), infatti, il fittissimo gioco d’incastri che coinvolgerà tre teatri di due continenti: l’Opéra di parigi, il San Carlo e la Canadian Opera di Toronto. Quando - cioè - Alexander Neef, successore di Lissner, volerà dal Canada a Parigi, il manager francese ne approfitterà per scappare a Napoli.Due settimane al mese. Per le altre due, al San Carlo, Lissner potrà e dovrà contare sull’aiuto, in forma di consulenza, di Rosanna Purchia. Quando si dice la sinergia tra istituzioni! Sappiamo, dalle cronache, che gli esperimenti di conduzione a due, pur limitati a fasi di transizione brevi, raramente sortiscono effetti felici. In questo caso, però, rapporti e ruoli saranno subito chiari.Resta il dubbio della direzione artistica, dove pure, per le fatidiche due settimane Lissner-free, potrebbe occorrere un consulente facente funzioni: ovvio che, se fosse disponibile e disposto, non potrebbe essere che Paolo Pinamonti. In questa sorta di part-time aereo dipendente, Lissner dovrà sforzarsi di trovare tempo e spazio per gettare le fondamenta del nuovo ciclo, ammesso (e non concesso) che tutto debba essere rivoltato. Per cominciare, e a costo di risultare noiosi, crediamo che la prima mossa necessaria per proiettare il San Carlo in una dimensione stabilmente internazionale, e non mortificare il lavoro svolto da tutta la dirigenza negli ultimi anni, sia quella di regalare all’orchestra una guida stabile, alla luce del possibile addio di Juraj Valcuha.Ci aspettiamo, prossimamente, di vedere al San Carlo, oltre a cantanti come Kaufmann (non un nome a caso), direttori importanti: tipo Barenboim, Harding, Jordan o chissà chi. Sarà una gioia per le orecchie, ma si tratterà di incontri - immaginiamo - preziosi quanto fugaci. I big daranno, certo, smalto e motivazioni all’orchestra eppure, forse, non una disciplina definitiva, un metodo e, soprattutto, un suono connotante. Ecco, se proprio con Valcuha - che è un big - fossimo ai titoli di coda, ci auguriamo si trovi in fretta un altro punto di riferimento stabile. Un direttore intelligente e bravo come lui. Uno che giovi alla crescita dell’orchestra e del pubblico in un’ottica spinta oltre la logica attraente ed effimera dell’evento. Per finire, un interrogativo: chi sostituirà Neef a Toronto nelle due settimane in cui sarà a Parigi? Già, non ci avevamo pensato...