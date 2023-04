San Carlo, è polemica tra Lissner e Sangiuliano

È subito polemica alla conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro eseguiti al San Carlo. Con il sovrintendente Stephane Lissner, che segnala tutta la amarezza per una dichiarazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A proposito del teatro, "che non avrebbe raggiunto i livelli di eccellenza che merita".



"Questa dichiarazione mi rattrista e sorprende", afferma Lissner, rivendicando "i grandi successi raggiunti con la programmazione e la messa in scena", premiati al botteghino. "È sempre possibile è doveroso migliorare ma al ministro chiedo consigli specifici, spunti da esaminare", aggiunge. Seduto tra i due, il sindaco Gaetano Manfredi applaude timidamente.

"Non bisogna prendersela se io cerco di alzare sempre più l'asticella: dobbiamo crescere. Dobbiamo preservare e sviluppare la bellezza", dice Sangiuliano, ringraziando Lissner per la sensibilità di aver accolto Bono Vox nel Lirico. "Non sono un rockettaro ma dopo Paolo Conte alla Scala di Milano è una data importante".

Poi spazio alla illustrazione del restauro (che continua) a cura del responsabile unico del procedimento, architetto Almerinda Padricelli del segretariato regionale del ministero. Direttrice dei lavori, Francesca Brancaccio.