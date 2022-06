Napoli, il teatro San Carlo trasformato in un bagno a cielo aperto: ecco la foto dello scandalo

Un senzatetto che in pieno giorno, pantaloni abbassati, utilzza il muro esterno del teatro di San Carlo a Napoli come latrina. È la denuncia di Antonio Esposito che gestisce proprio di fronte al Massimo cittadino una pizzeria ed un negozio di prodotti tipici.

«Con questa abbiamo raggiunto il fondo» si lamenta Esposito mostrando la foto che inequivocabilmente decrive quanto accaduto. Mi dispiace per quelle persone, donne bambini e turisti, che in quel momento di sono trovare davanti la scena». Esposito da tempo denuncia lo stato di abbandono della zona, incluso il colonnato di accesso alla Galleria Umberto rifugio stabile di numerosi senzatetto, e si è anche attivato per allestire nel suo negozio bagni pubblici da mettere a disposizione dei clienti e dei turisti.

«Ho segnalato episodi simili a questa ed alla vecchia amministrazione cittadina. Capisco che una soluzione al problema non è facile ma credo che alla deriva a cui stiamo assistendo vada messo un freno». «Questo dovrebbe essere il salotto di Napoli ma a me pare che più del salotto sia camera da pranzo, da letto e, come stamattina, anche il bagno».