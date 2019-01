Domenica 27 Gennaio 2019, 20:15

Due persone, un italiano ed un migrante africano, hanno fatto irruzione nella chiesa di San Ferdinando, nella centralissima Piazza Trieste e Trento, a Napoli, pochi minuti prima dell'inizio della Messa delle 18 seminando scompiglio tra i fedeli. L'italiano, di statura imponente ed in stato di alterazioni psichica, ha gridato ripetutamente «la Chiesa è dei poveri, dateci delle monete». Alcuni dei presenti hanno cercato di fermarlo, ma lui si è diretto verso l' altare continuando a gridare.Alcuni fedeli sono usciti dalla chiesa, tra insulti e minacce del migrante che aveva compreso le loro intenzioni, per chiedere aiuto. Intanto, per rabbonire l'uomo e consentire l' inizio della Messa, qualcuno dei presenti gli ha porto delle monete. A questo punto i due si sono allontanati rapidamente prima dell'arrivo di una pattuglia della Polizia Municipale e di una pattuglia dei Carabinieri in direzione della vicina Galleria Umberto I.«Non è la prima volta che la Messa viene disturbata da ubriachi, drogati e questuanti molto aggressivi entrano in chiesa durante le celebrazioni», racconta uno dei presenti. «La Galleria Umberto I è un luogo di raccolta di barboni, alcuni dei quali sono spesso ubriachi. Nessuno interviene, forse si aspetta che accada qualcosa di grave».