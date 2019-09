San Gennaro, l'omelia di Sepe: «Il male che fanno a Napoli i sicari di odio e violenza è senza limiti»

«Purtroppo il male che fanno a Napoli i sicari di odio e di violenza è senza limiti». Così il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, durante l'omelia di San Gennaro. «Essi in effetti tentano di uccidere sul nascere proprio la possibilità di fare futuro - ha affermato - quindi di guardare avanti, di porre le basi per una vita ordinata, per la crescita di una comunità attenta ai valori fondamentali e quindi naturalmente orientata al bene comune. La violenza è il primo baluardo, il primo grande ostacolo che si pone su questa strada». «Genera paura, insicurezza - ha sottolineato - favorisce connivenza e complicità e ogni forma di comportamento che va contro il bene comune». «Certo, a nessuno si può chiedere di essere eroe anche perché chi tradisce Napoli alle spalle, essendosi arruolato nelle formazioni della violenza organizzata e no, sa scegliere con lucida protervia i lati deboli». «E occorre dirlo - ha concluso - alla fine Napoli si trova a vivere pienamente una condizione che toglie libertà e mina alla base i diritti dei cittadini, rendendo la loro vita difficile, per non dire proibitiva».

Giovedì 19 Settembre 2019, 11:09

