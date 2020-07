San Gennaro sulla canoa, è la prima processione in mare

Ultimo aggiornamento: 21:15

Ci sono le barche, ci sono i fedeli e ci sono almeno 50 canoe, per la primaNon era mai accaduto prima che il santo patrono, fosse portato sulle acque del golfo di Napoli sotto gli occhi increduli e festanti dei fedeli. L'iniziativa, unica e singolare, è stata promossa dai ragazzi di “Sii turista della tua città” che però ci tengono a precisare una cosa: “questa non è una cerimonia solamente religiosa”. Il busto del santo infatti, ha radunato intorno a se centinaia di giovani e curiosi che – anche se non credenti – hanno voluto tributare il proprio omaggio alla figura più importante del panorama culturale e religioso della città.«Questo è un evento storico – commenta Luca De Martino di “Sii turista della tua città” – che mai prima d'ora era avvenuto a Napoli. Oggi siamo contenti di aver portato in mare appassionati e devoti del santo che hanno dato vita ad una manifestazione indimenticabile. Ci sono stati momenti di musica ed aggregazione importanti che hanno “trasferito” in mare – seppure per poche ore – il cuore pulsante della città. Speriamo di replicarlo presto, ma intanto siamo felici di aver portato una piacevole novità ai napoletani».Una “traversata” storica che in tanti hanno ammirato dalla riva, immortalandola con video e fotografie.«Siamo entusiasti – dichiara Carmine Meloro del Comitato porto e molo San Vincenzo – di come è andata. Abbiamo portato allegria e leggerezza ai cittadini in questo periodo di covid. Una emergenza che non ci ha dato tregua e che anche con simboli come San Gennaro, può essere sconfitta. Per questo era importante farla ora e vogliamo ringraziare tutti per aver aderito così numerosi».