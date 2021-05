San Gennaro non fa il miracolo: il sangue resta solido, a vuoto anche il secondo tentativo questa mattina

Niente da fare. San Gennaro non ha ripetuto il miracolo. Ed è la seconda volta consecutiva che accade: già il 16 dicembre 2020 il sangue non si era sciolto. Dopo la celebrazione eucaristica celebrata per la prima volta in Duomo dall'arcivescovo Mimmo Battaglia alla presenza di 200 persone, la teca con il sangue di San Gennaro era stata riposta in cassaforte per essere tirata nuovamente fuori questa mattina alle 9. Ma il sangue è ancora lì, solido.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, il miracolo di San Gennaro non si ripete nemmeno a maggio.... IL CASO San Gennaro, la processione di maggio annullata per Covid: è... IL CARTELLONE Tesoro di San Gennaro, riapre il museo: due ingressi al costo di uno

Da oggi e fino al 9 maggio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, i fedeli potranno recarsi in Cattedrale, all'altare maggiore, per pregare davanti alle reliquie e venerare il Santo patrono. Quattro volte al giorno, nei giorni feriali, sarà celebrata la messa.

Nel corso dell'omelia, Battaglia ha messo in guardia i fedeli esortandoli a non lasciarsi andare alla brama di voler leggere nel miracolo buoni auspici o presagi nefasti per il nostro futuro: «Il sangue, sia che si sciolga, sia che resti nella sua immodificata sacralità, ci rimanda al sangue di Cristo, nel cui mistero pasquale ancora ci troviamo e che ancora dà il senso alla grande e intensa icona del sangue che si scioglie».