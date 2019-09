Giovedì 19 Settembre 2019, 09:25

Anche i lavoratori in lotta per la chiusura delle loro aziende in attesa del miracolo di San Gennaro. Una delegazione di dipendenti Whirpool e American Laundry ha improvvisato un sit in all'esterno del Duomo. I lavoratori Whirpool : «Le aziende chiudono solo al sud. Siamo in attesa di incontrare il cardinale Sepe». Ancora più complessa la vicenda dei lavoratori di American Laundry: «dal 31 ottobre 250 persone perderanno il posto di lavoro. Intanto gli ospedali sono con l'acqua alla gola e non hanno più nemmeno le lenzuola pulite».