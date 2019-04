Lunedì 1 Aprile 2019, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano hanno arrestato Felice Carrella, 44 anni. Alla guida della sua auto non si era fermato all'alt imposto dai militari in via Nuova Sarno e si era dato alla fuga, rischiando di investirli. Inseguito nel centro abitato, Carella ha lanciato dal finestrino un involucro: all'interno c'erano 0,25 grammi di cocaina.