Oggi l'ultimo saluto a Ginevra, la bimba uccisa dal papà nel Napoletano: sul manifesto niente cognome

Giovedì 18 Luglio 2019, 07:30

«In cielo c'è un angelo in più che sorride, la piccola e dolce Ginevra». C'è scritto così sul manifesto che annuncia i funerali della bambina di soli 16 mesi uccisa lunedì scorso a San Gennaro Vesuviano, lanciata dalla finestra dal papà Salvatore Narciso, che poi a sua volta si è buttato giù ed ora è in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine ed accusato di omicidio (ma non arrestato). Accanto al nome della piccola, nient'altro, nemmeno il cognome. E poi l'invito: niente fiori, ma opere di bene a favore dei bambini.