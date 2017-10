San Giorgio a Cremano, dal 1 novembre la carta d'identità elettronica

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giorgio. Carta d'Identità elettronica: dal 1 novembre sarà possibile richiederla anche a San Giorgio a Cremano. La carta di identità elettronica, che ha le dimensioni di una carta di credito, dispone di un microchip a radio frequenza che rappresenta una componente di protezione dei dati che ne impedisce la duplicazione o contraffazione. Sulla carta di identità elettronica sono riportate la foto, le impronte digitali e il codice fiscale, inoltre rappresenta uno strumento che consente anche l'autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Con la nuova Carta di Identità Elettronica al Comune di San Giorgio si potrà anche prestare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.I costi per il rilascio ex novo della carta sono di euro 16.79 più diritti fissi e di segreteria pari ad euro 5.21, per un totale di 22 euro. I documenti d'identità in versione cartacea resteranno validi fino alla naturale scadenza. Poi sarà obbligatorio effettuare la nuova Cie.Per il rilascio a San Giorgio, in particolare, «è necessario un appuntamento, presso gli uffici preposti , a partire dal 31 ottobre 2017, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto: allo sportello l'operatore acquisirà le impronte digitali e il richiedente potrà fornire, se lo desidera, il consenso o diniego alla donazione degli organi».«Da tempo abbiamo avviato un percorso di innovazione con cui vogliamo rendere più facile ai cittadini l'accesso ai servizi», spiega il sindaco Giorgio Zinno.