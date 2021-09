Gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, ieri nel pomeriggio hanno effettuato un controllo in via Gramsci presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari.

Filippo Rega, 34enne di San Giorgio, era sottoposto ai domiciliari con l'accusa di furto. È stato arrestato per evasione in quanto gli agenti, lo hanno sorpreso in strada, fuori dal proprio domicilio.