San Giorgio a Cremano e università Federico II, patto per la rigenerazione sostenibile

Firmato oggi, presso il dipartimento di architettura dell’università Federico II di Napoli, l’accordo di collaborazione scientifica tra il comune di San Giorgio a Cremano e l’ateneo partenopeo per un progetto di rigenerazione sostenibile di ex aree industriali da destinare all'edilizia universitaria.

A siglare l’intesa il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, la prorettrice dell’università, Rita Mastrullo e il direttore del dipartimento di Architettura, il professor Michelangelo Russo, alla presenza del professor Pietro Nunziante, dell’architetto Sergio Virz e del vicesindaco Pietro De Martino.

Con questo accordo accordo, si dà il via ad uno studio che prevede la rigenerazione sostenibile dell’ex area industriale in via carceri vecchie e parte della ex caserma cavalleri, da destinare anche ad edilizia residenziale universitaria e a laboratori scientifici universitari.

«Visto l’interesse comune di intervenire sulla città di San Giorgio a Cremano» afferma il sindaco Zinno, «dopo la firma di questo accordo, il prossimo passo sarà l’avvio di studi e ricerche congiunte di fattibilità strategica e operativa, funzionali allo scopo».

Il progetto prevede in sostanza lo studio sulla possibilità di avere in quella zona anche alloggi residenziali per gli studenti fuori sede che frequentano i corsi di laurea dell’università Federico II, nonché strutture scientifiche - aule e laboratori - di supporto alle attività dell’ateneo.