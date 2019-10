Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato ieri notte a San Giorgio a Cremano Paolo Formicola, esponente dell'omonimo clan. L'uomo è stato riconosciuto dagli agenti del commissariato locale in via Botteghelle, nella sua auto rinvenuta una pistola carica assieme ad alcune armi bianche. Con lui in manette sarebbe finito anche un palo, la cui identità non è ancora stata comunicata.