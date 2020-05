LEGGI ANCHE

La lunga staffetta che conduce al traguardo della normalità vedrà inizialmente il testimone nelle mani del settore statale. Il giorno dopo la protesta dei commercianti locali contro le chiusure mantenute in vigore dal governo, a San Giorgio a Cremano ripartono le attività comunali. Ieri mattina è toccato al cimitero di via San Giorgio Vecchio riaprire i battenti al pubblico, seppur con regole ben precise: 75 unità per volta all'aperto, 30 nelle congreghe, con tanto di termoscanner all'ingresso presidiato dagli uomini della polizia municipale. Alla fine sono state 500 le presenze complessive registrate tra visitatori, commissioni d'ufficio e gestori del cimitero, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza. Problemi minimi di temperatura corporea, con qualche anziano giunto accaldato ai cancelli anche a causa della giornata primaverile. Per il via libera è comunque bastato per tutti l'esito della seconda misurazione. «Ho segnalato l'opportunità di apertura anche per domenica, in occasione della festa della mamma - afferma il responsabile della polizia mortuaria, il capitano- Avremo ovviamente necessità di maggiore supporto in termini di uomini e strumenti di controllo, visto che in parecchi verranno anche dai comuni limitrofi. In questa seconda fase iniziare a dare il segnale di normalità può essere importante, ma resta fondamentale il senso civico e la necessaria attenzione per il rispetto delle prescrizioni». In attesa di nuove disposizioni da parte dell'amministrazione, i giorni designati per l'apertura del cimitero restano il martedì, il giovedì e il sabato, dalle 8 alle 13.Semaforo verde, intanto, anche ai cantieri e alla conseguente ripresa dei lavori di installazione di nuovi pali e corpi illuminanti. In via Gianturco la giunta Zinno ha disposto la sistemazione di 23 lampioni con le lampade a led per il risparmio energetico. Gli interventi di ieri seguono quelli in via Margherita di Savoia, lungo cui prima del lockdown erano state montate 31 lanterne di ultima generazione. Completata l'opera in via Manzoni, dove a essere sostituito è stato l'intero impianto dell'arteria al confine con Ponticelli. Il tutto con un risparmio stimato per le casse dell'Ente di circa 35mila euro all'anno. «Riprendiamo le attività che l'emergenza ci ha costretto a sospendere - spiega il sindaco- Abbiamo deciso di riavviare gli interventi della pubblica illuminazione per poi proseguire, nel rispetto dei Dpcm e delle ordinanze regionali, con le altre attività programmate».