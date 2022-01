San Giorgio a Cremano, fermato un pusher di diciannove anni

Spaccio di sostanze stupefacenti in via Margherita di Savoia a San Giorgio a Cremano. Qui i poliziotti hanno bloccato un pusher di 19 anni con pezzo di hashish di circa 1,7 grammi e 560 euro e nel suo appartamento hanno rinvenuto altri due pezzi di 33 grammi, due buste contenenti 175 grammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento della droga. Non lontano gli agenti hanno fermato anche l’acquirente, in possesso di una stecca di hashish e una bustina di marijuana.