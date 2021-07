San Giorgio a Cremano. Una festa non autorizzata nel campo sportivo. Con l'esplosione di fuochi d'artificio per salutare la promozione della squadra calcistica. In serie D, per la prima volta, dopo 96 anni di storia. Solo che la vicenda finisce al centro di un'indagine e tira in ballo anche i dirigenti della società.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati