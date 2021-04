San Giorgio a Cremano, nuovo commissariato di polizia nell'area ex Insud Case

Procede l'iter per l'avvio dei lavori del nuovo commissariato della polizia di Stato nell'ex area Insud Case in via Manzoni a San Giorgio a Cremano.

A seguito del protocollo d'intesa tra l'amministrazione, ministero degli Interni e Agenzia del Demanio, approvato in Consiglio comunale, il Demanio ha chiesto di ratificare all'ente comunale la cessione di parte del suolo di proprietà comunale, a titolo gratuito. Un passaggio propedeutico alla costruzione della struttura che sarà completamente a carico del Viminale e per cui, ha fatto sapere il servizio tecnico logistico della polizia di Stato, sono state rese disponibili le risorse finanziarie.

APPROFONDIMENTI LE ISTITUZIONI Napoli, il prefetto Valentini visita la sinagoga con la... IL RICORDO Napoli, commemorato a PoggiorealeSalvia, vicederettore del carcere... LA CERIMONIA Attentato di Calata San Marco, la cerimonia 33 anni dopo:...

«Secondo il protocollo d'intesa, il Comune cederà circa 2mila 500 mq dell'intera area che ha una superficie di quasi 5mila mq. La restante parte rimarrà nella proprietà dell'ente e sarà destinata ad area parcheggio per residenti e avventori dei locali e negozi della zona» fa sapere il sindaco, Giorgio Zinno. «Inoltre, secondo la convenzione, fin quando non inizieranno i lavori per la costruzione dell'immobile, l'ente potrà comunque continuare ad utilizzare l'area per la sosta di auto e moto».