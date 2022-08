San Giorgio a Cremano, il Comune rileva il Nosocomio Dentale

«Cari concittadini, dopo anni in cui la procedura di liquidazione è andata avanti, finalmente è possibile una svolta per la struttura del Nosocomio Dentale». Sono queste le parole del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che attraverso un post su Facebook annuncia a tutti i cittadini che dopo diversi anni di battaglie e proposte definite assurde, è iniziato il lavoro per acquisire la struttura e ipotizzato di realizzare una struttura dedita ad anziani malati del morbo di Alzheimer, centri sociali, appartamenti per anziani/disabili. La proposta è stata accolta con entusiasmo dalla commissione capigruppo dove siedono i capigruppo di maggioranza ed il sindaco Zinno è quasi certo del fatto di poter contare sulla quasi totalità del consiglio al di là delle appartenenze.

«Fino a venerdì scorso non vi era possibilità alcuna di intervenire su questo bene. Appena la Regione Campania ha licenziato il Decreto, ci siamo immediatamente adoperati per produrre tutti gli atti necessari nel minor tempo possibile ed avviare così l’iter per l’acquisizione del Nosocomio», scrive ancora il primo cittadino. L'imponente palazzo fu lasciato alla fine dell'800 dal marchese Leopoldo Dentale, affinchè, una volta affidato per testamento alla Curia di Napoli, potesse essere dedicato a diffondere lo spirito di carità, dell’accoglienza e dell’assistenza agli indigenti, ai poveri, anziani.A distanza di molti anni,ricoperto da erbacce e segni evidenti di usura per il complesso Dentale si riaccende di nuovo una speranza.