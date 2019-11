San Giorgio a Cremano, paura dopo gli spari: «La banda del parkour aveva già colpito qui»

«Questo parco non ha un nome, chiamatelo pure parco dei furti. O degli spari, a questo punto». È la dichiarazione amara di uno dei residenti del civico 217 di via Manzoni, una traversa piuttosto isolata a due passi da piazza Europa, dove sabato sera i poliziotti intervenuti per sventare un colpo in appartamento hanno rischiato di beccarsi una pallottola. Alla vista degli agenti, uno dei tre ladri in fuga dal balcone del piano terra non ha esitato ad aprire il fuoco ad altezza uomo. Una tragedia sventata solo per la cattiva mira del pistolero. «Ha sparato dopo che ci eravamo identificati, sapeva perfettamente cosa stava facendo» racconterà più tardi uno degli investigatori.



ESASPERAZIONENelle ore immediatamente successive all'episodio, quelle destinate ai rilievi della Scientifica, a montare è soprattutto la rabbia degli inquilini: «Da giugno fino ad oggi i casi analoghi saranno stati una dozzina, fra il nostro parco e quello degli Ulivi qui accanto» afferma il signor Antonio, facendosi portavoce del sentimento popolare. «Il problema - prosegue - riguarda la gestione pubblica del terreno adiacente ai balconi dei palazzi. Lì gli alberi crescono in maniera incontrollata, manca l'illuminazione e la zona finisce per prestarsi bene alle incursioni dei ladri. Ci spiano, programmano i colpi, hanno anche una via di fuga pronta. Da tre anni chiediamo aiuto al Comune, ma pare si debba sempre attendere l'episodio di cronaca». L'appezzamento limitrofo, che si chiama, fu posto sotto sequestro nel 2016 a seguito dei gravi abusi edilizi riscontrati al suo interno, e affidato al comune di San Giorgio a Cremano solo a marzo di quest'anno. La precedente proprietaria avrebbe programmato la costruzione di un agriturismo di lusso malgrado la destinazione d'uso agricolo del suolo. L'iter di riassegnazione del terreno è stato tuttavia rallentato da una serie di ricorsi - finora tutti rigettati - da parte dei proprietari che ora avrebbero chiesto l'annullamento di una sentenza del Consiglio di Stato. Da piazza Carlo di Borbone parlano senza mezzi termini di «ostruzionismo strumentale», con il bando per la nuova gestione comunque già pubblicato e almeno un paio di progetti pronti. L'incendio di natura dolosa che ad aprile ha devastato l'area, portando a un nuovo sequestro, ha reso ancora più intricata la matassa.LA DINAMICALa novità di ieri, in ogni caso, ha riguardato un certo malumore all'interno degli ambienti di polizia per le parole a caldo del sindaco. Il primo cittadino aveva parlato sabato di «un colpo esploso, sembra a salve» dai ladri, con gli agenti che «hanno esploso tre colpi a scopo intimidatorio mentre gli autori del furto scappavano». Tale ricostruzione dei fatti non è andata giù né ai vertici del commissariato di via Rosa, né tantomeno a qualche esponente di spicco della questura di Napoli. «In questo modo il messaggio che passa è che sono stati i poliziotti a scatenare il caos sparando tre volte in aria inutilmente, in risposta a un colpo a salve. È inaccettabile» ha fatto sapere un'autorevole fonte investigativa. «Sparo a salve? E come fa il sindaco a dirlo? Ha già recuperato ed esaminato la pistola? La scia di fuoco dall'arma l'abbiamo vista bene tutti» ci ha invece raccontato un graduato presente sulla scena del crimine. La caccia alla «banda del parkour», così soprannominata per le eccezionali capacità atletiche dei ladri, è comunque ancora in corso.