Domenica 7 Luglio 2019, 16:52

La calura estiva sta spingendo in questo periodo molti napoletani a riversarsi nei fine settimane sulle spiagge della costiera per un tuffo in mare, ma non manca chi - almeno per ora - «sceglie» la città, magari in attesa delle tanto agognate ferie dal lavoro. Nella mattinata odierna, i cittadini rimasti a popolare le vie del centro di San Giorgio a Cremano hanno avuto modo di notare una sgradita sorpresa: un'auto della polizia municipale in sosta per metà sulle strisce pedonali, all'angolo tra piazza Massimo Troisi e via Roma.All'iniziale indifferenza di qualcuno hanno fatto seguito le lamentele di altri, i quali si sono rivolti direttamente ai caschi bianchi per chiedere conto del parcheggio selvaggio. «Se avessi fermato io l'auto in questo modo, in pieno centro, mi sarebbe arrivata una multa nel giro di pochi minuti», afferma deluso un residente. L'istantanea che immortala il veicolo in divieto di sosta ha fatto in pochi minuti il giro dei gruppi social locale, suscitando lo sdegno di quanti hanno avuto modo di constatare l'azione «incauta» degli stessi tutori della legge.La questione, se analizzata più a fondo, riporta in auge il problema delle disposizioni di servizio diramate negli ultimi due mesi dal comandante della Municipale Gabriele Ruppi: postazioni fisse a presidio dei principali snodi della città, dall'incrocio tra via Manzoni e via San Giorgio Vecchio, fino a quello - sempre assai trafficato - dell'ex entrata dell'autostrada tra via Gianturco e via Pittore, fino appunto a piazza Troisi. Proprio qui, i sangiorgesi hanno avuto modo di cogliere in fallo gli agenti. Nelle settimane passate erano stati gli stessi sindacalisti a lamentarsi delle direttive estive, parlando in chiave sarcastica dell'introduzione del «vigile birillo».