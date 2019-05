San Giorgio, avvocato stroncato da un malore in sella alla sua bici: tragedia nella notte

Venerdì 10 Maggio 2019, 12:25

Si trovava in sella alla sua bicicletta, a poche centinaia di metri da casa, quando è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Vincenzo Romano, noto avvocato di San Giorgio a Cremano, aveva 62 anni. Era uscito nel tardo pomeriggio assieme a un amico per una pedalata, abitudine consolidata negli ultimi anni per mantenersi in forma, anche sfruttando l'arrivo della bella stagione.Poco dopo le 21,30, quando cioè ha salutato il compagno per recarsi a cena della famiglia, è stato colpito da un arresto cardiaco all'altezza di via Salvatore Di Giacomo, nei pressi della Chiesa del Pittore. Gli sarebbero stati fatali pochi attimi, mentre stava percorrendo - probabilmente sotto sforzo - l'ultima leggera salita che lo avrebbe dovuto riportare a casa. Non ce l'ha fatta Enzo, riversatosi sul manubrio della bicicletta dopo essersi fermato per appoggiarsi a un'auto parcheggiata lungo la via.Chi lo ha notato per primo, un residente di zona che ha allertato i soccorsi intorno alle 22, ha provato a scuoterlo, rendendosi però subito conto che non ci sarebbe stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto poco dopo, non hanno potuto far altro che stenderlo a terra e constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, i quali hanno bloccato la strada alla circolazione veicolare e provveduto a effettuare i primi rilievi del caso. In pochi minuti in strada si sono riversati parenti e amici: Enzo lascia la moglie 60enne e due figli di 32 e 22 anni.