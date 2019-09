si barrica nella cucina dello zio per farla saltare in aria con il gas: notte di terrore nel Napoletano

Venerdì 13 Settembre 2019, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una notte di paura a San Giorgio a Cremano. Attorno alle 23 di ieri sera, infatti, un uomo ha tentato di dare alle fiamme la casa dello zio dirimpettaio con l'ausilio del gas dei fornelli, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. La disavventura ha avuto luogo in via Cavalli di Bronzo, di fronte all'ingresso laterale di Villa Vannucchi, dove un 39enne del posto - probabilmente a causa di dissidi con il parente - si è barricato nella cucina dello zio per provare a saturare l'ambiente di gas in modo da far saltare in aria l'abitazione.Sul posto, oltre ai militari della radiomobile di Torre del Greco, anche un camion dei vigili del fuoco e un'ambulanza. Dopo gli iniziali attimi di tensione, i carabinieri sono riusciti a fare irruzione nel locale e a scongiurare ogni pericolo. Il 39enne, in stato di coscienza visibilmente alterato, è stato calmato dai sanitari del 118 senza ricorso al Tso: dopo l'iniziale trasporto in ambulanza, l'uomo ha però rifiutato il ricovero. Le forze dell'ordine hanno comunque segnalato l'episodio all'autorità giudiziaria. Tutto è tornato alla normalità prima di mezzanotte senza ulteriori complicazioni.