San Giorgio, cade dal quinto piano in via Manzoni: 26enne in fin di vita

Mercoledì 31 Luglio 2019, 14:54

Tragedia in pieno centro a San Giorgio a Cremano. Dopo dopo le 13:30 i passanti della frequentatissima via Manzoni hanno assistito al volo di un ragazzo, caduto dal quinto piano della sua abitazione, all'altezza dell'incrocio con via Di Giacomo.Immediate le chiamate al 118 degli astanti per provare a salvare la vita al giovane, un 26enne del posto appartenente a una famiglia di commercianti locali. Fortunatamente l'impatto - avvenuto di bacino - contro un muretto alto mezzo metro ha sensibilmente limitato i danni alle zone vitali causate dallo schianto al suolo.All'arrivo dell'ambulanza la vittima era ancora in vita, seppur in condizioni gravissime. I sanitari hanno quindi affrettato il trasporto all'ospedale del Mare, dove attualmente il 26enne si trova in codice rosso.Sul caso indagano i poliziotti del commissariato locale, che al momento - in attesa di accedere all'appartamento dove il giovane viveva da solo - non escludono la pista del gesto estremo. Anche una sua anziana parente, appresa la notizia sul luogo dell'evento, ha accusato un malore.