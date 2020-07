LEGGI ANCHE

All'indomani dell'ufficializzazione del voto per le elezioni amministrative fissato per il 20 e 21 settembre, asi registra un vergognoso episodio di vandalismo di chiara. Nella notte la facciata della sede del, la coalizione che sosterrànella corsa alla fascia tricolore, è stata imbrattata con bombolette spray di colore nero in piazza Carlo di Borbone. «Cancellati» così tutti i simboli delle forze politiche costituenti, oltre all'insegna principale dello stesso Laboratorio. Il tutto a due passi dalla casa comunale.Stamattina l'amara sorpresa. «Speriamo non sia un segnale immediato da parte di chi teme che le cose possano cambiare - commenta Marino -. Il nostro impegno civico sociale e politico prescinde da queste vili provocazioni dal sapore intimidatorio, proseguiremo nell'interesse di una San Giorgio più giusta e più sicura». Lo stesso candidato sindaco ha poi confermato la propria intenzione di sporgere denuncia alle forze dell'ordine cittadine per l'accaduto. Sul posto si sono già recati i carabinieri della stazione locale per un sopralluogo.