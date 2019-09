Una casa popolare per una giovane mamma napoletana: «È un sogno che diventa realtà»

Giovedì 12 Settembre 2019, 11:00

Un alloggio popolare, dignitoso, dopo anni di difficoltà vissuti in condizioni di disagio abitativo. Un sogno che diventa realtà per P. una giovane mamma di 43 anni, con un figlio di 18, residente a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, oggi lieta per il traguardo raggiunto. L'amministrazione comunale del Comune vesuviano, infatti, le ha consegnato le chiavi dell'appartamento in via Guido Rossa, alla presenza del funzionario dell'Istituto autonomo case popolari Salvatore Duraccio in una circostanza commovente condivisa con il consigliere comunale Antonio Esposito, presidente della commissione Affari Sociali che ne ha seguito la vicenda.Si tratta del terzo alloggio popolare consegnato in meno di un anno a San Giorgio a Cremano, sottolinea l'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno che dice: «È stato un momento commovente vedere la gioia negli occhi di questa concittadina. Abbiamo consegnato tre alloggi in meno di un anno, dopo circa trenta anni di empasse. Il diritto alla casa dovrebbe essere garantito a tutti. Oggi abbiamo raggiunto un altro piccolo traguardo, lavorando insieme allo Iacp in maniera tempestiva. È una gratificazione che vale tanto».La donna iscritta alla graduatoria degli aventi diritto agli alloggi Iacp aveva vissuto finora in una condizione abitativa provvisoria. La pazienza e la tenacia con cui ha portato avanti la sua famiglia l'ha premiata. L'iter che oggi le ha consentito di avere un alloggio, come negli altri due casi, parte dal gesto del precedente occupante che ha lasciato l'alloggio per trasferirsi in un'altra abitazione. «Ho conosciuto P. e in quella circostanza ho apprezzato subito la sua dignità e la tenacia con cui ha portato avanti la sua famiglia, pur essendo in difficoltà economiche», aggiunge Antonio Esposito. «Oggi, grazie all'intermediazione dell'amministrazione e attraverso l'Iacp siamo riusciti a realizzare il suo sogno».