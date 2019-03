San Giorgio, ancora degrado nella Circum: 30enne ubriaco perde i sensi su una panchina

Domenica 10 Marzo 2019, 21:37

Ancora degrado nella stazione Circum di San Giorgio a Cremano, dove poco prima delle 20 un uomo è stato trovato privo di sensi su una panchina interna alla struttura di piazza Trieste e Trento. Alla segnalazione di alcuni viaggiatori, il personale Eav ha constatato come il soggetto non rispondesse ad alcuna sollecitazione: immediata quindi la chiamata al 118.Al proprio arrivo i sanitari sono riusciti a rimettere in piedi il 30enne, un cittadino ucraino che ha dichiarato di aver assunto alcolici nel corso della giornata. L'uomo ha tuttavia deciso di non prestarsi alle cure del caso, rifiutando anche il trasporto in ospedale. Al diniego di poter fumare una sigaretta al chiuso, l'ucraino ha manifestato chiari segni di escandescenza, prima di salire a bordo del primo convoglio in direzione Napoli e far perdere le proprie tracce.L'intero episodio si è svolto a pochi metri dall'anfratto in cui solo martedì sera una 24enne di Portici sarebbe stata stuprata da tre ragazzi di poco più giovani, tutti residenti a San Giorgio. Le sirene dell'ambulanza sul posto hanno messo in allarme molti residenti costretti a rivivere il sinistro déjà vu.