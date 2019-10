San Giorgio a Cremano, giostre al buio nelle ore di apertura. Rabbia dei genitori

Totalmente al buio le giostre adiacenti alla Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, dove sono i numerosi i genitori che denunciano e lamentano una condizione che va avanti da giorni e che non pare avere soluzione.

Le giostre per i bambini infatti sono prive di illuminazione nonostante l'apertura dei cancelli che indicano il libero accesso.



Alcuni genitori infatti per permettere ai propri figli di poter giocare liberamente con le attrezzature che offre il parco, hanno utilizzato le torce dei propri telefoni per garantire la vista di eventuali gradini, radici di alberi, rami, terreno.

Una situazione che inizia a star stretta alle tanti madri ma anche padri che nella domenica pomeriggio, ma anche durante la settimana, voglio concedere ai bambini la possibilità di potersi svagare nei luoghi pubblici offerti dal comune.



"È brutto vedere la delusione dei nostri figli che non possono giocare. È brutto sapere che certe persone godano delle nostre imposte e tasse senza importarsene niente di tutti noi", queste la parole di un genitore.



" Siamo stufi", le fa eco invece un'altra residente del luogo.



Una polemica che nasce dalla poca attenzione da parte dell'amministrazione comunale nel controllare che i luoghi pubblici siano illuminati nelle ore e tempi previsti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA