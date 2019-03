Lite tra cognati con colpi alla testa nel Napoletano: uno dei due finisce in ospedale

Giovedì 28 Marzo 2019, 20:55

Attimi di panico a San Giorgio a Cremano, in via Sandriana: una lite furibonda tra due cognati ha scosso l’intera zona tra lo stupore dei residenti e dei tanti presenti.Sono da poco le 18:30 quando delle urla hanno attirato l’attenzione del vicinato e dei passanti: due uomini discutono animatamente fin a quando uno dei due colpisce alla testa l’altro con una mazza da baseball. Ad avere la peggio è l’ex marito della donna protagonista della discussione, colpito alla testa dal fratello della ex moglie e portato all’ospedale Maresca di Torre Del Greco.Sul posto oltre all’autoambulanza che ha soccorso l’uomo, i carabinieri e la polizia Minicipale. «Abbiamo sentito urla e minacce, dopo di che immediatamente abbiamo visto due uomini scontrarsi, con uno che colpito violentemente alla testa e pieno di sangue» così racconta unaresidente. «E’ stato tutto una questione di attimi, improvvisamente dalle urla si è’ passati alle botte, era un rincorrersi ad un certo punto e la scena che non dimenticherò è quell’uomo insanguinato che continuava nel litigio». Tempestivo l'arrivo delle forze dell’ordine che hanno riportato la situazione alla normalità, gli uomini si minacciavano a vicenda e si temeva l’arrivo di altre persone.