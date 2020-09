San Giorgio, i netturbini lo svegliano dal sonno. Lui esce e li minaccia con una pistola: denunciato

Un turno lavorativo che gli operatori ecologici della Buttol, la ditta responsabile della raccolta rifiuti a San Giorgio a Cremano, non dimenticheranno facilmente. Questa mattina i netturbini sono infatti stati minacciati con una pistola da un uomo che, uscito seminudo dalla propria abitazione in via Buongiovanni, ha iniziato a inveire contro di loro senza apparente motivo. L'episodio si è consumato poco prima delle 9, di fronte all'istituto comprensivo «Guido Dorso», nel corso di un normale servizio di rimozione dell'indifferenziata. Di punto in bianco, il residente di una delle case limitrofe ha iniziato ad apostrofare con epiteti offensivi i lavoratori, i quali hanno comunque continuato a svolgere il proprio dovere senza badare alle parole dell'esagitato. Evidentemente non pago, l'uomo è rincasato per poi tornare fuori armato, brandendo con fare minaccioso un revolver a pochi metri dai netturbini.

Immediata la loro fuga all'interno della scuola, dalla quale sono subito state allertate le forze dell'ordine. In pochi minuti gli agenti di polizia del commissariato locale sono giunti sul posto per individuare il responsabile. Il protagonista dell'assurda vicenda, un 58enne del posto, è stato quindi denunciato per minacce aggravate. L'arma scovata in suo possesso si è invece rivelata essere una semplice riproduzione di una pistola vera, inutilizzabile per sparare e pressoché inoffensiva. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a scatenare la furia del residente sarebbero state le rumorose operazioni dei netturbini, che lo avrebbero svegliato dal sonno mattutino. Da qui l'invito a interrompere i lavori, prima del passaggio alle vie di fatto. Al termine della vicenda gli operatori ecologici della ditta hanno comunque regolarmente ultimato il servizio quotidiano di rimozione dei rifiuti.

