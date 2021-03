San Giorgio a Cremano, piove nel piano nobile di Villa Bruno: «Che mortificazione per questo gioiello»

Il collettivo FreeCremano denuncia lo stato di abbandono in cui versa il piano nobile di Villa Bruno attraverso un video che testimonia la presenza di preoccupanti infiltrazioni d'acqua provenienti presumibilmente dal solaio del fabbricato d'epoca. Nel video si nota una estesa pozza d'acqua sul pavimento di uno dei saloni nobiliari generata per effetto del gocciolio dal soffitto affrescato. Evidenti sono le chiazze di umidità delle pareti superiori facendo supporre lo stato avanzato dei danni causati dalle infiltrazioni presenti.

«E' veramente un colpo al cuore constatare in quali condizioni versa una delle più suggestive ville vesuviane presenti sul nostro territorio comunale»: dichiara Danilo Cascone, referente di FreeCremano. «Ritengo vergognoso - prosegue l'ex Consigliere comunale - che l'emblema della cultura vesuviana e della identità cittadina debba essere così tanto vilipeso, mortificato dalla incuria di una Amministrazione locale affetta da cronici problemi di programmazione e di organizzazione. Ora si intervenga con la massima urgenza per mettere in salvo le opere d'arte presenti nel piano nobiliare e riqualificare l'intero edificio. Sperando che gli interventi da realizzarsi non durino una vita come lo storico parco annesso alla struttura che ormai da anni è sottratto alla comunità per la presenza di un cantiere. Rivolgiamo un appello anche alla Sovrintendenza di Napoli e alla Fondazione Ente parco Ville Vesuviane affinché si attivino per difendere un bene architettonico e artistico di pregio appartenente alla collettività».

