Dal Savoia a Carlo di Borbone, la piazza di San Giorgio cambia nome

Mercoledì 10 Aprile 2019, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 16:12

Da sabato13 aprile 2019 l'attuale piazza Vittorio Emanuele II di San Giorgio a Cremano si chiamerà piazza Carlo Di Borbone. È tutto pronto in città, per la cerimonia ufficiale di intitolazione durante la quale verrà scoperta la targa che sancirà la nuova denominazione della piazza antistante il municipio, alla presenza di tantissime autorità civili e militari e della Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie.L'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l'assessore alla Toponomastica Pietro De Martino, ha elaborato un fitto calendario di appuntamenti per la mattinata di sabato 13 aprile. Si parte alle ore 10 quando nella Sala del Consiglio comunale Aldo Moro si riuniranno esperti, studiosi, giornalisti e istituzioni per una breve tavola rotonda sul monarca Illuminato, alla presenza della principessa Beatrice di Borbone. A seguire, nel cortile del municipio verrà apposto un busto in marmo di Carlo di Borbone ad opera del maestro Guglielmo Muoio, donato alla città dall'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie.Alle 11, nell'agorà antistante il municipio prenderà il via la cerimonia ufficiale di intitolazione della piazza, a cui parteciperà la città oltre a personalità civili e militari. A scoprire la targa dedicata a Re Carlo di Borbone saranno i rappresentanti della Città dei Bambini e delle Bambine e gli studenti dell'I.C. 2° Massaia, a cui l'amministrazione ha voluto riservare questo privilegio, lasciando che siano i più piccoli a testimoniare questo cambiamento storico per la città. La cerimonia sarà allietata dal Coro dei Cantori Maria Malibran e dalla performance in costumi d'epoca ad opera dell'associazione Fabbrica Woityla e Compagnia della Città.«L'intitolazione della piazza a Carlo di Borbone rappresenta un cambiamento epocale per la nostra città - spiega il sindaco Giorgio Zinno. San Giorgio a Cremano è la città della cultura ed è uno dei territori più rappresentativi nell'ambito del patrimonio artistico del 700 con le sue 30 dimore storiche. Nel Miglio D'oro il monarca illuminato fece erigere un inestimabile tesoro culturale, lasciando un segno indelebile del suo operato in tutta Europa».