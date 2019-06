San Giorgio, segnalazione all'Asl: una discarica davanti all'asilo

Mercoledì 12 Giugno 2019, 22:38

Scene di degrado a due passi dall'asilo nido comunale di via Pini di Solimena. E' il motivo che ha spinto il consigliere comunale Luca Mignano a intervenire, inviando una segnalazione all'Asl di competenza. Del resto, si sa, quando di mezzo c'è la salute dei più piccoli la prudenza non è mai troppa. La zona in questione è quella dell'ingresso di Terra Felix, area comunale trasformata da ormai un anno in discarica a cielo aperto in prossimità, oltre che del nido inaugurato a novembre, anche del plesso elementare Rodari dell'istituto comprensivo intitolato a Massimo Troisi. Materassi, plastica, sacchi neri e materiale di risulta di ogni tipo che, complice l'ondata di caldo, inficia in maniera significativa sull'igiene urbana di una via inevitabilmente frequentata da molti bambini. Proprio un capannone in legno abbandonato in quest'appezzamento di terreno, peraltro, era stato dato alle fiamme due mesi fa da ignoti.Nella sua segnalazione Mignano ha inoltre chiamato in causa le aree esterne dello stesso asilo, con l'erba alta e secca che di fatto favorisce il proliferare di insetti e topi e mette a rischio la stessa incolumità dei piccoli. Con il clima torrido di questo periodo basterebbe un mozzicone di sigaretta gettato incautamente per scatenare un vero e proprio disastro. «Qui non si discute più di decoro urbano - afferma lo stesso consigliere Mignano -, ormai i cittadini si sono rassegnati. Qui si sta mentendo a rischio la salute pubblica, il diritto dei cittadini di vivere una città salubre. L'anno scorso erano le zecche, oggi siamo invasi da blatte e ratti. Questa amministrazione ricorre le scadenze senza essere in grado di programmare nulla. E mentre la città va a rotoli, la politica banchetta nuove alleanze che, come disse una volta Cossutta riferendosi a Berlusconi, sanno di tappo. Sono film già visti e credo che sia giunto il momento di cambiare canale, restituiamo il telecomando ai sangiorgesi, la nostra città merita di più».In mattinata la segnalazione è stata inoltrata anche al dirigente di settore Carmine Intoccia. «Interverremo con la massima celerità sia nell'ambito del verde pubblico con la potatura e che in quello dell'igiene urbana con la rimozione dei rifiuti - assicura prontamente l'assessore all'Ambiente Ciro Sarno -, per questo ho già girato la Pec all'ufficio tecnico che si occuperà di mettere in atto tutte le procedure del caso. Purtroppo - spiega - le attuali condizioni climatiche hanno visto repentinamente alternarsi pioggia e bel tempo hanno permesso all'erba di crescere a dismisura in poco tempo. E' giusto anche sottolineare che i giardinieri comunali, malgrado l'età media piuttosto avanzata, operano sempre in maniera assai efficiente, logicamente non è semplice essere tempestivi su ogni criticità». Ancor più delicata la questione nettezza urbana: «L'attuale ditta responsabile (Buttol, ndr) sta lavorando con un'ordinanza di tre mesi in scadenza a luglio - conclude Sarno -, ragion per cui può essere più complicato organizzare interventi di pulizia straordinaria sul territorio, ma almeno stavolta faremo in modo che ciò avvenga».